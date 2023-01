Ladri in azione nella notte ad Albenga: diversi tentativi di furto, un colpo riuscito al bar Da Frenk

Albenga. Nottata movimentata quella appena trascorsa ad Albenga che ha visto tristemente protagonisti i ladri (a quanto pare più di uno).

Stando a quanto riferito, infatti, i malviventi (probabilmente sempre gli stessi soggetti) avrebbero agito nel centro di Albenga tentando di entrare all’interno di diverse attività, i cui titolari questa mattina si sono ritrovati la brutta sorpresa con chiari segni di tentativi di intrusione.

I ladri hanno però dovuto desistere in quasi tutte le occasioni, tranne una. Sono riusciti a penetrare nel bar Da Frenk di Francesco Colli, situato in via Mazzini.

Una volta dentro si sono diretti alle slot machines, che sono state forzate e “razziate” così come il cambia monete e hanno letteralmente messo a soqquadro il locale. Inoltre, hanno aperto il registratore di cassa e portato via il fondo cassa e diverse bottiglie di alcolici.

Danni e refurtiva appaiono ingenti, ma sono anche da quantificare con esattezza. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Albenga, insieme ai colleghi della Scientifica.

Le indagini sono attualmente in corso e, come spesso accade in questi casi, le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza delle zone finite nel mirino dei ladri potrebbero risultare decisive per risalire alla loro identità.

Purtroppo quella della notte appena trascorsa ad Albenga non è stato un episodio isolato: solo pochi giorni fa, nella vicina Loano, si è verificata una vera e propria raffica di furti, proprio ai danni di alcuni bar.