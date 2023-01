“La versione di Ivan”, il senatore Ivan Scalfarotto presenta il suo libro a Savona

Savona. Il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto presenta a Savona il 14 gennaio alle 10.30 presso il locale RetroBottega di via Untoria 32r, il libro edito da La nave di Teseo: La Versione di Ivan – ” Storia di un resistente negli anni del populismo”.

Ad introdurre l’autore, il coordinatore provinciale di IV Matteo Calcagno. Saranno presenti la capogruppo in senato di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita, l’assessore Barbara Pasquali; modera l’incontro Maurizio Pellissone.

Ivan Scalfarotto, da attivista, parlamentare, membro del governo, è stato protagonista e testimone diretto di alcune delle più importanti battaglie politiche degli ultimi dieci anni: dalla legge sulle unioni civili approvata tra mille ostilità al percorso accidentato della riforma costituzionale, dal naufragio del DDL Zan alla tumultuosa ascesa e caduta dei Governi Conte.

Fedele a una passione per le idee e i diritti da difendere che gli è costata in più occasioni violenti attacchi degli oppositori, e anche diverse salve di fuoco amico. Oggi che da alcune di quelle battaglie sono nate leggi dello Stato, e sono cresciute nuove sensibilità, Scalfarotto ripercorre la cronaca politica di questi anni, ne svela i retroscena inediti, e soprattutto invita ad avere il coraggio di un pensiero diverso per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo.

L’AUTORE

Ivan Scalfarotto è senatore della Repubblica. Direttore delle Risorse Umane per una banca multinazionale, prima di entrare in politica ha vissuto e lavorato per sette anni all’estero, a Londra e a Mosca. Parlamentare dal 2013, è stato sottosegretario di Stato in quattro diversi esecutivi: alle Riforme costituzionali e ai Rapporti con il parlamento nel Governo Renzi; allo Sviluppo economico, con delega al Commercio internazionale, nel Governo Gentiloni; agli Affari esteri nel Governo Conte II; all’Interno nel Governo Draghi. Scalfarotto ha fondato ed è presidente onorario di Parks – Liberi e Uguali, associazione tra imprese per la valorizzazione di una cultura dell’inclusione delle persone LGBT+ nel mondo del lavoro. Vive a Milano con suo marito Federico e i loro due gatti.