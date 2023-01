“La sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici”: ampia risposta dei vigili del fuoco e delle PA all’incontro di Cna e Fortec

Savona. Grande successo per l’incontro formativo “La sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici” organizzato e condotto da Cna Savona e Fortec a favore dei soccorritori, Vigili del fuoco, Pubbliche Assistenze e mezzi di recupero privati nell’ambito delle diverse rispettive mansioni.

Dopo aver affrontato diversi temi come: l’identificazione di un veicolo ibrido o elettrico, le tipologie di veicoli ibridi (Micro Hybrid, Mild Hybrid, Full Hybrid, Full Hybrid Plug- In), l’architettura di un veicolo ibrido, l’architettura di un veicolo elettrico, il docente Fiorenzo Tirotta ha analizzato i rischi elettrici per l’operatore, le tensioni e le correnti in gioco, l’analisi delle schede di sicurezza (rescue sheet).

Molto interesse da parte dei partecipanti che hanno compreso l’importanza di conoscere le caratteristiche dei veicoli di nuova generazione al fine di intervenire in modo corretto non compromettendo la sicurezza dei soggetti coinvolti.

“Gli scenari e le modalità secondo le quali attuare il soccorso indubbiamente cambiano – sottolinea Matteo De Ambroggi, Presidente di CNA Savona – Questo incontro si è posto proprio come obiettivo quello di non banalizzare le differenze che sussistono tra un motore endotermico o tradizionale e un HEV o un BEV con le conseguenti diverse modalità con le quali si deve intervenire onde evitare di arrecare danni ulteriori a chi deve agire per mettere in salvo persone o cose”.

Al corso, che si è tenuto nella serata del 17 gennaio, farà seguito un’altra edizione programmata per giovedì 26 gennaio alle 10,00 data l’elevata richiesta di partecipazione che si terrà sempre nella sala Caduti di Nassiriya della Provincia di Savona.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai partecipanti che peraltro avranno l’accesso alle schede tecniche delle diverse vetture elettriche (BEV) ed ibride (HEV) al fine di intervenire correttamente sul circuito prima di effettuare il soccorso.

Grande gratificazione anche per Fiorenzo Tirotta della Fortec che dichiara: “E’ molto importante diffondere il messaggio della necessità di una particolare attenzione negli interventi sui veicoli ibridi ed elettrici per cui si richiede una formazione adeguata e puntuale”.