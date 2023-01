La Regione propone a Giuseppe Profiti l’incarico di direttore generale del San Martino

Liguria. In settimana le indiscrezioni, oggi l’ufficialità: il presidente Giovanni Toti e il segretario regionale di Fratelli D’Italia Matteo Rosso hanno incontrato Giuseppe Profiti, attuale direttore della Stem (Struttura di missione per la sanità ligure) per proporgli l’incarico di direttore generale dell’ospedale San Martino di Genova. Ruolo svolto fino a poche settimane fa dall’ex dirigente di Asl2 Salvatore Giuffrida, scomparso improvvisamente il 17 gennaio.

A darne la notizia è l’ufficio stampa della Regione che in una nota sottolinea come “nella giornata odierna il governatore abbia incontrato, così come avviene settimanalmente, l’onorevole Rosso per discutere sulle politiche regionali riguardo alla sanità”.

“Il governatore e il segretario Rosso – si legge – hanno condiviso la scelta che il percorso di crescita e rinnovamento dell’ospedale genovese debba continuare nel solco dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. In quest’ottica il presidente Toti e l’onorevole Rosso hanno avuto un confronto con il professor Giuseppe Profiti, con il quale è stata avviata una riflessione sul futuro gestionale del San Martino, nell’eventuale ipotesi che sia proprio Profiti a ricoprire l’incarico di direttore generale. Nei prossimi giorni – viene precisato in conclusione – si verificherà la percorribilità e la compatibilità di questo percorso”.

Una scelta, quella di Profiti, su cui il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha già espresso le sue perplessità, all’uscita sui giornali delle voci che annunciavano la possibilità. “Se verrà confermata tale nomina – ha dichiarato – valuterò senza pregiudizi il suo operato, avendo ben presente un elemento che ha caratterizzato l’attività di Profiti in questi anni: la poca disponibilità al dialogo con le forze politiche”.