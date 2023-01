La Letimbro in 10 ferma la Spotornese. Oliva: “Possiamo ancora divertirci”

Dopo una serie negativa, la Letimbro torna a muovere la classifica pareggiando nell’anticipo di sabato contro la Spotornese, formazione ambiziosa in piena zona play off. Un punto importante per la classifica ma anche per il morale, visto che è stato ottenuto giocando in dieci per più di un’ora a causa dell’espulsione di Bozzo. La Spotornese è andata in vantaggio con Polito. La squadra di mister Oliva ha ribaltato il punteggio con Molinari e Rossetti prima del definitivo 2 a 2 siglato dallo spotornese Bogarin.

“Non guardo la classifica – commenta Maurizio Oliva – . Guardo le prestazioni, che sono state positive anche in occasione delle ultime sconfitte. Non parlo dell’arbitro anche se ha condizionato la partita.

Testa subito al Multedo, una partita da non sottovalutare: “Abbiamo cambiato qualcosa dopo l’espulsione. A livello di grinta e di voglia abbiamo fatto una bella partita, che tatticamente è stata chiaramente difficile. Non parlo dei singoli, ora testa al Multedo. Sarà un’altra partita difficile ma possiamo divertirci ancora“.