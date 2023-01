La Dea Bendata si ferma ad Albenga: vinto mezzo milione con un gratta e vinci da 5 euro

Albenga. La Dea Bendata si ferma ad Albenga e precisamente alla Tabaccheria Mazzone di via Dalmazia.

Questa mattina un fortunato cliente della rivendita ha vinto ben 500 mila euro acquistando un gratta e vinci della serie “Il miliardario” del costo di soli 5 euro.

Una “grattata” davvero miracolosa, a cui il titolare ha assistito in diretta: “Il vincitore è un amico – spiega Flavio Mazzone – e ha grattato il ticket davanti a me. Quando si è accorto della vincita è letteralmente sbiancato. Di certo non è una cosa che capita tutti i giorni”.