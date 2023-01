La Dea Bendata bacia Albenga: due vincite

Albenga. Il Lotto in Liguria nel concorso del 5 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 233.500 euro.

La più alta ha premiato un giocatore di Imperia che, grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna, ha centrato un premio da 187.250 euro.

Le altre hanno premiato due giocatori di Albenga, in provincia di Savona, con altrettante vincite da 23.750 euro e 22.500 euro.

Gli ultimi concorsi del Lotto hanno distribuito premi per oltre 17 milioni di euro per un totale di 25 milioni in questo 2023.