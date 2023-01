Istituto Migliorini di Finale, gli studenti dell’indirizzo di sala incontrano alcuni professionisti del settore

Finale Ligure. Il percorso degli studenti dell’indirizzo di sala dell’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure diventa sempre più ricco ed articolato, grazie ad una serie di incontri (due già svolti ed uno che avrà luogo venerdì) con alcuni protagonisti di eccellenza nell’ambito della sala-bar.

Il primo incontro ha visto protagonista l’alassino Simone Bertellotti, uno dei fondatori della Serratti coffe. Bertellotti ha condiviso con gli studenti la sua esperienza a Los Angeles, dove ha lanciato con grande successo l’idea della “bici caffè”, spronandoli a non arrendersi mai.

Il secondo incontro si è invece svolto il 13 gennaio alla presenza di Gianluca Franchi, Food&Beverage Manager del Grand Hotel Imperiale di Moltrasio, in provincia di Como. Franchi ha presentato ai ragazzi i molteplici risvolti del corso di sala bar, raccontando di come lui (oggi trentaquattrenne) da semplice commis di sala, abbia potuto raggiungere una posizione manageriale di primissimo livello, arrivando a gestire 150 dipendenti.

L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 20 gennaio e vedrà protagonista Michael Moreni, vice campione del mondo di flair bartending. Originario di Genova, ex allievo del Marco Polo, Moreni è partito a 18 anni per Londra ed è riuscito a inseguire il sogno di diventare bar tender.

Il professor Antonio Rocco, docente di sala, si dice estremamente soddisfatto di questi incontri: “Siamo riusciti ad invitare a scuola professionisti del settore di primissimo livello che si sono messi a disposizione dei nostri alunni, condividendo le proprie esperienze e aprendo loro nuove prospettive lavorative. A loro va il nostro grazie per il tempo che hanno voluto dedicarci”.