Istituto Falcone di Loano, il Sistema Moda cresce e si apre al mondo produttivo

Loano. L’indirizzo Sistema Moda, ultimo nato dell’istituto Falcone di Loano, cresce e si apre sempre di più al mondo produttivo con diverse attività che coniugano la tradizione ligure all’etica del lavoro, alla sostenibilità ambientale e alla legalità, temi a cui la scuola è da sempre particolarmente attenta.

A breve prenderà avvio il laboratorio pomeridiano di cucito durante il quale gli studenti potranno approfondire la storia del costume tradizionale della Liguria e in modo particolare lavoreranno alla realizzazione dello scialle tipico genovese, il mezzaro. I lavori saranno poi esposti in una mostra presso il Comune di Loano.

Di particolare interesse inoltre è il progetto che coinvolge le classi seconde, terze e quarte che parteciperanno ad un’attività di formazione effettuata dalla Cooperativa “Bottega della solidarietà”.

Partendo dall’analisi dell’etichetta di un qualunque capo di vestiario, gli studenti potranno addentrarsi nel mondo complesso della filiera tessile, in un viaggio pieno di ombre che li condurrà dalle fabbriche di tessuti del Bangladesh o della Cambogia fino alle passerelle delle grandi case di moda europee. Sarà un percorso che affronterà temi di scottante attualità come lo sfruttamento della manodopera, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente e l’inquinamento per condurre il consumatore del settore moda dal fast fashion ad un più consapevole critical fashion.

Le classi terza e quarta inoltre parteciperanno ad un’attività di PCTO a Rimini della durata di cinque giorni che le porterà a stretto contatto con le aziende manifatturiere del settore abbigliamento e calzature dell’Emilia-Romagna

Infine è da poco nuovamente attivo anche il corso di teatro. Quest’anno, durante le rappresentazioni previste per la fine dell’anno scolastico, gli studenti-attori indosseranno costumi completamente realizzati dai loro compagni del corso Sistema Moda.

L’indirizzo Sistema Moda, il primo ad aprire a livello provinciale, si conferma quindi come un corso di studi dalle molteplici potenzialità in grado di formare professionalità assai richieste dal mondo del lavoro.