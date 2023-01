Ipotesi nuovo supermercato a Ceriale, il circolo FdI locale: “Porre freno a crescita smisurata grande distribuzione”

Ceriale. “In riferimento alle dichiarazioni dell’assessore comunale di Ceriale Eugenio Maineri sul rischio di proliferazione della media-grande distribuzione a scapito del commercio al dettaglio, lo stesso intende precisare che non si tratta di un attacco politico al sindaco Luigi Romano e alla maggioranza di cui Maineri ne fa parte condividendo fino a oggi la maggior parte delle scelte amministrative come qualcuno ha inteso in modo strumentale, bensì Maineri ha voluto sottolineare la preoccupazione di molti commercianti che hanno affrontato con molte difficoltà la cosiddetta emergenza sanitaria, l’attuale preoccupazione per i rincari energetici e la costante crisi economica. Ben venga la media e grande distribuzione ma non condanniamo i piccoli venditori”. Lo fa sapere, in una nota, il presidente e portavoce del circolo Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” Fabrizio Marabello.

“Bisogna restituire ai Comuni la potestà sul loro territorio – spiega – affidando loro la scelta sull’apertura o meno di nuove superfici di vendita di medio-grandi dimensioni. Ora è arrivato il momento di fermare questa crescita esponenziale della grande distribuzione perché se ieri aveva un senso favorire questo tipo di crescita commerciale che aiuta senza dubbio l’economia di Ceriale, oggi dobbiamo dare la possibilità ai cittadini e agli ospiti di scegliere se acquistare i prodotti della grande distribuzione o di vicinato”.

“Maineri tiene inoltre a precisare che con questa problematica la campagna elettorale in vista delle amministrative di quest’anno a Ceriale non c’entra nulla, nè tantomemo l’assessore ha intenzione di schierarsi contro o a favore dei commercianti come qualcuno vorrebbe far intendere. È arrivato il momento di porre un freno a una crescita smisurata della grande distribuzione che porta una desertificazione commerciale. Occorre dunque reagire per dare una prospettiva diversa alla nostra città che rappresenta un patrimonio da preservare e valorizzare”, conclude Marabello.