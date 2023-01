Incontri formativi per allenatori, famiglie e ragazzi: l’iniziativa del Ceriale Progetto Calcio

Ceriale. Nasce CerialeLab, il laboratorio formativo targato Ceriale Progetto Calcio. Il primo appuntamento il 9 gennaio.

Dalla sinergia creatasi con i professionisti in vari ambiti dello staff sanitario e di tutela nasce questo progetto ambizioso di incontri formativi gratuiti indirizzati ad allenatori, famiglie e ragazzi.

Appuntamenti che saranno organizzati online o in presenza e che toccheranno le tematiche più sensibili nel mondo dello sport e degli adolescenti, ma anche seminari tecnici e di miglioramento per allenatori. Tutti gli incontri saranno rigorosamente aperti a tutti gli interessati, anche se tesserati in altre società.

Si partirà il 9 gennaio con un webinar dedicato all’alimentazione dal titolo “Educazione alimentare finalizzata al miglioramento della performance sportiva. Come ottimizzare la disponibilità energetica e il timing dei nutrienti” tenuto dalla dietista – nutrizionista Alessandra Mangone. Presenteranno il progetto anche Luca Stella (Responsabile Settore Giovanile del Ceriale Progetto Calcio), Giulio Giraldi (Coordinatore sanitario) ed Elena Andreo (Responsabile comunicazione).

“Poter mettere a disposizione di tutti le competenze dei nostri professionisti è motivo di grande orgoglio per la nostra società – dicono dal club -. Le famiglie e tutti gli interessati avranno l’opportunità di approfondire le principali tematiche che coinvolgono i ragazzi, inoltre ci permetterà di formare i membri del nostro staff tecnico e dirigenziale per offrire un servizio sempre più professionale e di qualità. Il nostro desiderio è quello di creare dei contenuti di valore e coinvolgere tutti i principali attori che operano nel calcio dilettantistico facendo nascere delle sinergie costruttive. Inoltre, ci stiamo organizzando per lanciare delle vere e proprie conferenze in una nuova location nel nostro Comune che ci permetterà di fare un ulteriore salto di qualità”.

Per chi fosse interessato, il 9 gennaio alle ore 20.45 potrà partecipare attraverso la piattaorma Meet al seguente link: http://meet.google.com/oaj-ugjz-jan