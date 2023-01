Inclusione sociale, BPER Banca punta sui giovani: parte il progetto ‘Present4Future’

Liguria. È stato presentato questa mattina presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma “Present4Future”, il progetto di inclusione sociale dedicato a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 14 e i 24 anni. Il progetto, ideato da BPER Banca insieme a Fondazione Gruppo Abele, intende favorire l’inclusione sociale dei giovani attraverso il dialogo intergenerazionale e iniziative territoriali per migliorare la qualità della vita nei contesti di appartenenza.

“Present4Future” è uno degli obiettivi inseriti all’interno del Piano Industriale 2022-2025 di BPER Banca a impatto sociale positivo, avviato attraverso un’analisi di contesto sulle condizioni di carattere sociale, culturale ed educativo all’interno delle città di Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli e Genova. Da un’attenta attività di ascolto svolta dagli operatori della Fondazione Gruppo Abele e da varie associazioni locali collegate sono emerse su tutti i territori forti similitudini dei bisogni e delle carenze culturali ed educative primarie.

Sulla base di queste analisi, BPER e Fondazione Gruppo Abele hanno stilato un piano di attività triennale con l’obiettivo di fornire a tutti i giovani coinvolti iniziative di formazione professionale e culturale, sportive, di aggregazione e orientamento, in grado di favorire la conoscenza delle opportunità che ogni territorio può offrire e la consapevolezza di quanto sia importante per loro stessi e per il bene comune la partecipazione attiva alla vita sociale, civile e culturale.

La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, commenta così l’avvio della partnership con il Gruppo Abele: “Nel confermare una forte attenzione allo sviluppo di tutto il territorio nazionale e nel riconoscere come crescita non solo gli aspetti di natura economica, finanziaria e di business, ma anche quelli connessi alle dinamiche sociali, culturali e alla partecipazione attiva alla società civile, BPER Banca ha progettato ‘Present4Future’ in partnership con il Gruppo Abele, una delle ONLUS che vanta la maggiore esperienza sul territorio nazionale. La formazione, l’educazione, la promozione della partecipazione dei giovani, specialmente i più fragili, sono attività fondamentali per sviluppare forme educative e porre le basi per la costruzione di un futuro migliore. E BPER Banca, anche in questi percorsi, vuole essere parte attiva e attore primario”.

La Vicepresidente di Fondazione Gruppo Abele, Lucia Bianco, ha affermato: “Oggi abbiamo presentato una sfida: ripensare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani a partire dalle periferie cercando di costruire percorsi di speranza e di futuro. Smettere di parlare di giovani, ma lavorare con loro, con chi sta cercando di non mancare il proprio appuntamento con il mondo, insieme a chi è alla ricerca del proprio nome e sfugge alle designazioni e alle etichette. Un progetto che, per queste ragioni, scarta gli aggettivi e sceglie gli avverbi: qui e ora, per un altrove un altrimenti, il presente per il futuro”.

Per un monitoraggio puntuale e continuo nel tempo delle ricadute del Progetto, con la collaborazione di Open Impact verrà misurato l’impatto positivo generato e il ritorno sociale dell’investimento effettuato.