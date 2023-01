Incidente stradale tra Villanova e Ortovero, un’auto cappottata: intervengono sanitari e vigili del fuoco

Villanova d’Albenga. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi tra Villanova d’Albenga e Ortovero, nella zona di Coasco.

Secondo quanto riferito, nel sinistro un’auto si sarebbe ribaltata.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze della croce bianca di Albenga (due della sezione di Villanova) ed i vigili del fuoco.

Uno dei due conducenti ha riportato ferite tali da richiedere il suo trasferimento in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l’altro (che non avrebbe riportato traumi particolarmente gravi) ha rifiutato il trasporto in ospedale.