In Liguria bando da 14 milioni di euro per la produzione di “idrogeno verde” in aree industriali dismesse

Liguria. La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia Andrea Benveduti, l’avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Le domande di agevolazione alla misura da 14 milioni di euro – rientrante nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1, del PNRR – devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalla mezzanotte del prossimo 13 febbraio e fino alle ore 23:59 del 24 febbraio, attraverso l’invio all’indirizzo pec protocollo@pec.regione.liguria.it.

“Un’opportunità che abbiamo colto per provare ad ampliare il mix energetico regionale – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia Andrea Benveduti – Ci auguriamo che questo provvedimento, in linea con lo schema di Pear 2030 approvato a fine dicembre, possa attrarre progetti volti alla riqualificazione di aree industriali dismesse, anche se in un generale quadro di complessità.”