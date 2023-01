Imbarcazione in avaria, intervento di Guardia Costiera e vigili del fuoco: indagini in corso

Celle Ligure/Savona. E’ stata scortata fino al porto di Savona un’imbarcazione lunga 9 metri che questa mattina è stata trovata ribaltata a Celle, in zona Capo Torre. A intervenire la Guardia Costiera e i vigili del fuoco.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, ma a bordo non è stata trovata alcuna persona. Per cercare di fare chiarezza sul caso, sono in corso gli accertamenti della Guardia Costiera.

Pochi giorni fa un evento simile anche a Savona, dove una nave mercantile battente bandiera belga, che si trovava a circa 20 miglia dalla costa, ha subito un guasto ai generatori di bordo, l’imbarcazione è rimasta così al buio. Fuori uso anche tutta la strumentazione necessaria a una navigazione sicura in mare.