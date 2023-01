Il sociale protagonista a Finale Ligure con un convegno sull’autismo

L’associazione Rete Genitori Lettere Volanti APS, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, ospita presso l’Auditorium di Santa Caterina, sabato 11 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il convegno intitolato: “Autismo: una diagnosi 100.000 volti” -incontro dibattito con proiezione – a cura della prof.ssa Simonetta Lumachi (esperta di autismo, fondatrice dell’Accademia Phylos e docente TFA) e del dott. Fabio Casulli (Asperger ed educatore); moderatore: dott. Giuliano Falco (docente impegnato in attività di sostegno, fondatore e presidente del Centro Scuola Territorio di Albenga).

L’incontro è organizzato dal Centro Scuola Territorio di Albenga APS, il Centro Territoriale di Supporto di Savona, in collaborazione con l’Accademia Pedagogica Phylos di Genova.

Il filmato è un insieme di testimonianze dirette di persone autistiche e sfata uno dei pregiudizi che colpiscono le persone affette da questo disturbo: l’incapacità di comunicare.

“L’autismo non lo si cura, lo si comprende. L’autismo è sì un disturbo generalizzato dello sviluppo di origine genetica ma presenta una forte interazione ambientale, predisponendo un contesto inclusivo molti ostacoli possono essere notevolmente ridotti. La persona autistica – come afferma Fabio Casulli -, cerca di costruire un ponte verso il mondo: gli altri, non autistici, devono contribuire alla costruzione di questo ponte e attraversarlo insieme”.

Rete Genitori Lettere Volanti Aps (associazione che si occupa di dislessia, e crede nella necessità di condividere informazioni e formazione per supportare le famiglie che vivono l’esperienza di crescere figli che hanno un differente stile di apprendimento) è interessata a conoscere il “mondo dell’autismo”, un tema diverso dalla dislessia e di grande rilievo sociale.