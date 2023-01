Il New Basket Alassio tra le 16 squadre partecipanti al Torneo “Ciao Rudy” di Pesaro

Alassio. Anche il New Baskey Alassio tra le compagini Under 17 partecipanti al famoso Torneo “Ciao Rudy”, in scena a Pesaro. Sedici in totale le squadre che hanno preso parte alla manifestazione, provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Abruzzo, Puglia e appunto la Liguria rappresentata dalla formazione savonese.

La prima sfidante degli alassini è il Kolbe Torino (Gold Piemonte), i piemontesi escono vincenti dal Pala Fiera in una una partita molto equilibrata e in cui il punteggio si dilata all’ultimo.

Il giorno successivo ben due impegni per i gialloblù che festeggiano due vittorie: prima superano Bellaria, poi Pallacanestro Sassuolo.

La mattina seguente New Basket Alassio scende in campo al Paladionigi contro l’ASD Benedetto Cento 1964: con le forze ridotte al lumicino, cede nell’ultima partita di un torneo molto formativo. Tempo di ritirare le t-shirt della manifestazione, di pranzare con una bella piadina marchigiana e il viaggio di ritorno vola ricordando i momenti più belli di questi tre giorni.

“Il gruppo under 17, con l’inserimento di Davide, ha disputato un ottimo torneo dall’organizzazione impeccabile e dove finalmente non si sono trovati tanti tatticismi – commentano dal club -: il bilancio prettamente sportivo dice 2 partite vinte e 2 referti gialli ma ciò che dà un torneo di questo livello non ha eguali con la soddisfazione, dopo due anni di pandemia, di vivere esperienze che resteranno nei migliori ricordi di ognuno dei partecipanti.”

I RISULTATI DEL TORNEO

KOLBE TORINO 59 – ABC ALASSIO 44

BELLARIA 57 – ABC ALASSIO 87

SASSUOLO 47 – ABC ALASSIO 66

CENTO 41 – ABC ALASSIO 27