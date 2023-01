Il Comune di Loano piange la scomparsa di Gigi Lerda, storico dirigente e vice segretario

Loano. Il Comune di Loano piange la scomparsa di Luigi “Gigi” Lerda, ex dipendente dell’Ente. Aveva 82 anni.

Nato il 17 novembre del 1941, ex ufficiale di Marina, a Loano ha ricoperto per lungo tempo l’incarico di dirigente di Area 1 (allora identificato come Settore) che comprendeva Affari Generali, Personale, Cimiteriali, Demografici, Affari Legali. E’ stato anche vice segretario comunale. E’ andato in pensione nel 1998.

Il sindaco Luca Lettieri afferma: “Il mio primo incarico da amministratore comunale a Loano risale al 1997, quindi ho avuto modo di conoscere e lavorare con Gigi Lerda, seppure per poco. Lo ricordo come una persona molto corretta e gentile e come un dirigente estremamente preparato, capace di instaurare un ottimo rapporto con tutti i colleghi ed i rappresentanti dell’amministrazione”.