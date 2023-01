Il CarnevaLöa, gli eventi per non dimenticare, i pomeriggi musicali, gli incontri con Evan e Burattini: atteso un weekend per tutti i gusti

Savonese. E’ in arrivo un fine settimana ricco di eventi nel savonese. Tante le occasioni che incontrano il gusto di tutti, dai grandi ai piccini, per trascorrere due giornate divertendosi, ascoltando buona musica e godendosi spettacoli di qualità. Il tutto senza dimenticare di riflettere. Ecco cosa ci aspetta.

A LOANO INIZIA UFFICIALMENTE IL CARNEVALOA

Domenica 29 gennaio prenderà ufficialmente il via l’edizione 2023 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Nel pomeriggio in piazza Italia è in programma la consueta cerimonia della “consegna delle chiavi” della città da parte del sindaco Luca Lettieri al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa) e alle altre maschere Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte), Puè Pepin (il Re del Carnevale) e la Principessa Doria del Castello. Alla cerimonia partecipano numerose maschere provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da Piemonte, Lombardia ed Emilia: al termine della cerimonia i figuranti sfileranno per le vie e le piazze del centro storico e sul lungomare cittadino. Qui tutto il programma della giornata.

A SAVONA UNA SERATA DI MUSICA E LETTURE PER LA MEMORIA

Sabato 28 gennaio è prevista una serie di eventi a Savona per non dimenticare. A partire dalle 20,30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo si terrà il Concerto della Memoria. Nel corso della serata ci sarà anche la lettura de ‘La Storia in Scena’ a cura del liceo Orazio Grassi e l’esibizione del complesso bandistico Antonio Forzano con musiche in ricordo della deportazione nei campi nazisti. Gli eventi sono organizzati e sostenuti dalla Fondazione De Mari, dal Comune di Savona, dalla Banda Forzano, ANED, Associazione Rossini, dalla Provincia di Savona, dalla Diocesi di Savona, con il patrocinio di Isrec, Anpi, Arci, Fivl.

A LOANO GIO EVAN PRESENTA IL LIBRO “VIVERE A SQUARCIAGOLA. UN VIAGGIO IN INDIA”

Sabato 28 gennaio a Loano sarà ospite Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e poeta, umorista oltre che performer e artista di strada. In serata presenterà il suo libro “Vivere a squarciagola. Un viaggio in India”, edito Rizzoli. Si tratta di un romanzo tratto da una storia vera, in cui prosa e poesia si mescolano sapientemente, lasciandoci assaporare, sorso dopo sorso, pagina dopo pagina, un mondo insolito e sconosciuto. Senza soldi, senza scarpe, senza telefono, senza mamma e senza infanzia dietro, Leon decide di scappare in India. Perché in India non ci sono somiglianze, non c’è rischio di ripercorrere una nostalgia. Nessuno ti presenta un vecchio ricordo perché niente è accostabile a niente lì. La ricchezza più che avere è rinunciare.

A FINALE MUSICA CON I ‘FIATI DI MILANO’

Per gli amanti della musica, sabato 28 a Finale Ligure è previsto un nuovo appuntamento con i ‘Pomeriggi Musicali‘. Presso l’Auditorium di Santa Caterina di Finalborgo ospiti i Fiati di Milano, un trio composto da: Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e Fausto Polloni al fagotto. Sarà una performance dedicata alle ance dal ‘700 a oggi con una narrazione rivolta anche alle colonne sonore di film con brani sia classici sia moderni: da Bach, Mozart, Beethoven per arrivare a Verdi, Morricone, Piazzolla e altri.

A SAVONA UNA MESSA IN RICORDO DEL DISASTRO DEL CANADAIR

Sabato mattina si celebrerà la tradizionale messa in memoria della tragedia della Madonna del Monte. Come noto, il 27 gennaio 1989 sul crinale ovest della collina della Madonna del Monte, alle spalle dell’abitato di Zinola, così nominata per la secolare presenza della chiesa intitolata alla Vergine, cadde un canadair della protezione civile impegnato in un servizio antincendio nella zona. In quell’incidente morirono i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro. Da allora il tragico evento è ricordato con una messa presso la chiesa della Madonna del Monte, ormai diventata anche Santuario della Protezione Civile. La messa sarà accompagnata dai canti della Corale Alpina Savonese. Qui i dettagli.

A VARAZZE IL FUMETTISTA MORENO BURATTINI

Sabato 28 gennaio una giornata dedicata agli appassionati del fumetto d’autore a Varazze. Si terrà l’attesissimo evento “Zagor a Varazze”, con il celebre fumettista Moreno Burattini. Verranno presentati i “Versacci” e si parlerà di Zagor, un classico del fumetto italiano, che appassiona intere generazioni. I temi affrontati sono moderni e contemporanei, ma in fondo la fonte di ispirazione è sempre la stessa: la condizione umana osservata nel suo dipanarsi nella vita quotidiana.

AL TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “VEDO BUIO”

Tornando a Savona, sabato sera al teatro Sacco ci sarà lo spettacolo di Alberto Patrucco dal titolo “Vedo Buio”. I più fedeli estimatori di Alberto Patrucco ricorderanno questo titolo in libreria e come incipit dei suoi monologhi televisivi (Zelig e Colorado), ma “Vedo Buio” è prima di tutto uno spettacolo dal vivo, una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, dunque non indulgente o auto-consolatoria. Lo spettacolo attinge dalla cronaca, dalla storia; sullo sfondo, le tante vicende che hanno condizionato – e segnano ancora – il nostro attuale stile di vita.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO ASSICURATO PER GRANDI E PICCINI

Al parco Asinolla di Pietra Ligure ci aspetta un nuovo weekend ricco di attività per grandi e piccini con un punto in comune: stare a contatto con la natura e gli animali. Oltre il doposcuola outdoor, spazio all’equitazione, al trekking, ai laboratori, alle postazioni relax e al buon cibo. Per scoprire tutte le attività in programma vai qui.

