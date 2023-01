Il baby Cavallaro tra Savona e Nazionale LND: “Orgoglioso di vestire l’azzurro”

Michele Cavallaro è una delle pochissime note liete per il mondo del Savona Calcio di questa stagione. Il classe 2006 è tra i giocatori rimasti dopo il fuggi fuggi estivo e si sta mettendo in luce nonostante le mille difficoltà che sta attraversando il Vecchio Delfino. Domani, prenderà parte allo stage della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 Area Nord convocato da mister Sanfratello.

Cavallaro, a margine del risicato successo per 1 a 0 contro la Veloce, si è detto felice per questa chiamata: “Sono molto orgoglioso di vestire la maglia azzurra. Sto giocando con una maglia pesante, ma i tifosi ci stanno dando una grossa mano”. E sulla vittoria contro il granata commenta: “Siamo partiti con il freno a mano tirato, ma quello che contava era fare i tre punti”.

La settimana del Savona sarà fitta di impegni. Domani sera alle ore 20 al “Baciccia” di Genova Pra’ gli striscioni se la vedranno con il Pra’ FC in occasione dell’andata dei quarti di finale di Coppa Liguria. Agli ottavi, Quintavalle e compagni avevano superato il Mallare al termine dei supplementari. Due giorni di pausa e poi l’anticipo pochi kilometri più a levante contro il Multedo sabato pomeriggio.