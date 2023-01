Il 28 gennaio Savona ricorderà i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro

Savona. Sul crinale ovest della collina “della Madonna del Monte”, alle spalle dell’abitato di Zinola, così nominata per la secolare presenza della chiesa intitolata alla Vergine, il 27 gennaio 1989 cadde un canadair della Protezione Civile mentre stava svolgendo un servizio antincendio nella zona. In quell’incidente morirono i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro. Da allora il tragico evento è commemorato con una messa nella chiesa intitolata alla Vergine e ormai diventata “santuario” della Protezione Civile. La celebrazione ricorda anche tutti coloro che hanno perduto o rischiano la propria vita nell’adempimento del servizio alla collettività per lavoro o volontariato.

Quest’anno la funzione religiosa sarà celebrata sabato 28 gennaio alle ore 10:30 dal parroco don Luis Becerra e accompagnata musicalmente dalla Corale Alpina Savonese. Al termine all’esterno Dario Cardani, trombettiere della Protezione Civile, eseguirà il “Silenzio fuori ordinanza” e saranno benedetti i cippi commemorativi del luogo dell’impatto e dei due piloti periti.

L’iniziativa è concordata tra la Confraternita Sant’Ambrogio in Legino, proprietaria della chiesa, e la Parrocchia Santo Spirito e Concezione in Zinola, competente per territorio. Vi sono invitate le autorità locali e i comandanti delle forze armate e dell’ordine. Saranno presenti i gruppi dei volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo con alcuni dei loro mezzi di soccorso e le pubbliche assistenze.

In chiesa sono esposti molti articoli di stampa che ricordano l’attività dei volontari di protezione civile e dei vigili del fuoco, con le loro problematiche e i momenti tragici ma anche i risultati positivi nella prevenzione e nell’intervento sulle calamità. Inoltre è conservato un pezzo del velivolo schiantato e recante lo stemma dei canadair.