Il 14 gennaio nuovo e ultimo open day al Don Bosco di Alassio

Alassio. Si terrà sabato 14 gennaio il nuovo – e ultimo – Open Day organizzato dall’istituto Don Bosco per far conoscere a famiglie e ragazzi l’offerta didattica e la moltitudine di servizi della scuola alassina.

Un’occasione importante per entrare in contatto diretto con dirigenti, professori ed ex studenti, i quali saranno presenti e disponibili ad accompagnare i visitatori alla scoperta dell’istituto Salesiano.

All’avanguardia e alla portata di tutti, l’offerta formativa del Don Bosco comprende la scuola di primo grado (scuola media), due indirizzi di liceo, Scientifico e delle Scienze Umane, ad opzione Economico Sociale. Ma l’istituto alassino, forte della sua storia e delle sue tradizioni, non rinuncia a stare al passo con i tempi.

E va proprio in quest’ultima direzione il nuovo sotto-indirizzo informatico – in partnership con Microsoft – che si propone di arricchire la già solida e affermata presenza dei due indirizzi Scientifico e delle Scienze Umane. Si tratta di una novità importante per l’anno scolastico 2023/24 e il segno distintivo di una scuola che intende dare ai propri studenti i migliori strumenti per affrontare e scegliere il loro futuro.

L’istituto alassino si caratterizza per essere un’esperienza che va oltre il puro aspetto didattico. Sono diversi, infatti, i servizi (molti dei quali completamente gratuiti) messi a disposizione dei ragazzi, come le tante attività presenti presso l’Oratorio, dall’aiuto compiti al semplice svago in ampi spazi sicuri e dedicati.

Il Don Bosco è davvero molto di più di una semplice scuola. E per scoprirlo il modo migliore è quello di recarsi di persona in istituto, dove le famiglie e i ragazzi potranno rendersi conto che, a discapito “del sentito dire”, l’offerta della scuola Salesiana è rivolta a tutti. Grazie alle borse di studio e ai contributi di generose aziende del territorio, ovvero professionisti e famiglie che hanno a cuore la scuola, il Don Bosco può anche arrivare a coprire l’intera retta scolastica.

Quella di sabato 14 gennaio sarà l’ultimo Open Day in programma presso l’istituto alassino, ma non sarà l’ultima occasione per conoscere il Don Bosco. Le famiglie e i ragazzi impossibilitati a partecipare in quella data, infatti, potranno chiedere e ottenere un appuntamento personalizzato contattando l’istituto al 0182-640309 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.alassio@donbosco.it.

Oggi più che mai, venite a scoprire il Don Bosco: molto di più di una semplice scuola.