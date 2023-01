Finale Ligure. Sabato 14 gennaio 2023 si terrà l’ultimo open day all’IIS di Finale Ligure, con la possibilità di conoscere sia l’Alberghiero Migliorini che l’Ipsia Da Vinci.

Per poter predisporre al meglio la visita dell’Istituto, è necessario prenotarsi telefonicamente ai numeri indicati sulla locandina.

Entrambi gli Istituti accoglieranno gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie al mattino e al pomeriggio.

Sabato 14 gennaio la segreteria sarà aperta per le iscrizioni.

Le attività dell’Iis di Finale

Inoltre saremo disponibili per tutto il mese di gennaio in presenza a scuola per aiutare tutti coloro che abbiamo difficoltà a fare l’iscrizione “on line”