Savona, guasto in via Paleocapa: residenti senz’acqua. Operai al lavoro

Savona. Si è verificato nella centralissima via Paleocapa, a Savona, il guasto che nel tardo pomeriggio di oggi ha lasciato provvisoriamente senza acqua alcuni residenti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Comune, i quali sono attualmente impegnati per cercare di ripristinare la situazione.

La viabilità lungo la via è stata modificata per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Secondo quanto riferito, i lavori di ripristino richiederebbero ancora un po’ di tempo.