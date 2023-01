Golden Angel, il valbormidese Marco Giusiano premiato per il suo lavoro a favore dei giovani

Valbormida. Nel 2013, all’ombra della Mole Antonelliana, nasce l’associazione Onlus Ausilia. Da sempre l’associazione mette al centro della sua azione i giovani e lavora per moltiplicare le loro opportunità ma anche per rimuovere le difficoltà che ostacolano il loro futuro professionale e sociale.

Nel direttivo l’imprenditore Marco Giusiano, titolare dell’azienda Maica Pallet sita in Mallare che, insieme al presidente Paolo Ceruzzi, ai consiglieri e a tutti gli ambasciatori si occupa di promuovere nuovi progetti con lo scopo di supportare i giovani in ogni ambito del loro percorso di vita. Nel mese di ottobre, durante la cena di gala di Ausilia svoltasi a Roma sono stati consegnati i premi Golden Angel.

Tra i premiati Marco Giusiano: “È stato un onore per me ricevere questo riconoscimento insieme a personalità come Gianni Rivera, Valentina Vezzali, Alessio Boni, Giovanni Quaglia, Pierpaolo Carini, Giuseppe Garramone e Claudia Rossi”.

L’associazione Ausilia, in procinto di trasformarsi in fondazione ed ampliare la sua rete di progetti in tutta Italia, prosegue il suo percorso nel cuore di Torino. In sinergia con l’Asl di Torino e in particolare con la struttura della Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, situata in via Gorizia, vuole realizzare le “Giornate della prevenzione della salute per i bambini e per i ragazzi”.

All’interno degli ambulatori e del giardino riabilitativo, un weekend al mese, Ausilia organizzerà momenti di prevenzione e promozione alla salute mettendo a disposizione dei piccoli utenti specialisti per visite e prestazioni diagnostiche. Ausilia condivide e supporta la mission della Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi che è quella di sviluppare una maggiore attenzione verso l’età evolutiva. Crescere bambini sani significa avere adulti sani. Mercoledì 21 dicembre l’hub vaccinale è stato convertito in centro di analisi per bambini e ragazzi dando vita ad un nuovo progetto di aiuto e sostegno. Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino spiega la rilevanza del progetto: “Questo è un luogo simbolo per la città, qui abbiamo creato un grande centro vaccinale e proprio qui nasce questo progetto di prevenzione in cui l’Asl è impegnata in prima linea con il coinvolgimento e la partecipazione del comune di Torino. Un progetto portato avanti insieme alle istituzioni, alla compagnia di Sanpaolo e all’associazione Ausilia”.

Il progetto di Ausilia durerà tutto il 2023 e coinvolgerà un grande staff di medici, tra cui dermatologi, psicologi, medici dello sport etc. Il professor Giovanni Di Perri, nel board di Ausilia, si sofferma sulla prevenzione: “Questa disponibilità periodica di specialisti che si rendono disponibili ad un pubblico pediatrico ma anche ai loro genitori ha un valore non solo nel singolo intervento ma come messaggio culturale che deve anche essere ripreso nelle scuole. In questi anni in età scolare si sono perse tante occasioni, pensiamo per esempio alle informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, tutto ciò che riguarda l’alimentazione e anche della vita relazionale in generale. Questa è un’ottima iniziativa anche per rilanciare tutto ciò”. La parola passa poi al presidente Di Ausilia Onlus Paolo Ceruzzi: “Noi oggi come associazione abbiamo fatto gli allenatori di una grandissima squadra che comprende Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Asl Città di Torino, comune di Torino e diversi medici che si sono spesi nel dare una grande mano. Tra i progetti futuri c’è quello del “Pane Quotidiano” che è un po’ la continuazione del progetto “Pane Spezzato” realizzato nel 2018. L’idea è quella di far sì che tanti giovani sfortunati abbiamo la possibilità di fare arte bianca fuori dalle mura del carcere per dar loro un piccolo segno di libertà”.