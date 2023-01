Giorno della Memoria, il presidente della Provincia Olivieri: “Impegno alla riflessione per le nuove generazioni”

Provincia. Ogni anno il 27 gennaio, in Italia e nel Mondo, si svolgono le iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”, una ricorrenza internazionale dedicata al ricordo e alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto e alla memoria dei fatti e degli orrori avvenuti durante i conflitti della seconda guerra mondiale.

Un giorno per “non dimenticare” le immense tragedie della guerra e attivare in ognuno di noi l’impegno alla riflessione per un futuro di maggiore consapevolezza.

Ogni anno, anche nel savonese, vengono organizzati diversi eventi, cerimonie ed iniziative, dedicati alla riflessione e rivolti in particolare ai giovani attraverso le attività organizzate nelle scuole.

Nell’ambito delle iniziative in programma, questa mattina presso la Prefettura di Savona si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore – conferite dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – ai familiari di sette Cittadini Italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

La cerimonia, alla presenza del Prefetto Enrico Gullotti e del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei sindaci dei Comuni di residenza dei decorati.