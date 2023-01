Ginnastica acrobatica Uisp, tre titoli regionali e tante medaglie per la Villanovese

Villanova d’Albenga. L’anno appena concluso ha regalato grandi soddisfazioni all’US Villanovese, che nel 2022 ha celebrato il centenario dalla fondazione.

La sezione ginnastica, a dicembre, ha partecipato alla prima prova del campionato regionale di acrobatica UISP guadagnando numerosissime medaglie al corpo libero e al trampolino e conquistando ben 3 titoli regionali nelle diverse categorie.

Di seguito il ricco medagliere conquistato nelle varie categorie: Sara Scudieri: campionessa regionale terza categoria; 1° corpo libero; Allegra Foroni: campionessa regionale categoria mini-prima Seniores, 1° striscia e 2° trampolino; Maddalena Ceriotti: campionessa regionale Categoria mini-prima Juniores, 1° striscia e 3° trampolino; Grollero Bianca: 2° classifica assoluta Allieve, 1° striscia e 2° trampolino; Fontana Vittoria: 2° classifica assoluta, 1° trampolino e 2° striscia; Sola Ilenia: 2° assoluta seconda categoria seniores, 3° striscia e 1° trampolino; Stalla Sofia: 2° assoluta, 3° striscia e 2° trampolino categoria mini-prima; Bellantoni Gloria: 2° assoluta quinta categoria seniores; Aicardi Rachele: 2° classifica assoluta seconda categoria Juniores e 3°trampolino; Bellantoni Giada: 2° al corpo libero; Bertin Sofia: 3° al trampolino; Ibnaiche Naima: 3° al trampolino.

Per chiudere in bellezza il 2022 alcuni atleti arancioblu sono stati protagonisti del “Galà dello sportivo”, manifestazione svoltasi il 21 dicembre nella suggestiva cornice del Teatro Chiabrera di Savona, organizzata dal Coni provinciale per premiare le eccellenze della nostra provincia in tutti gli sport. Per la ginnastica acrobatica sono state premiate le due combinazioni che sono salite sul gradino più alto del podio al campionato nazionale FGI: Abbà Samuele e Gloria Moreno coppia mista L1 Silver e Nur e Naima Ibnaiche coppia femminile L3 Allive Gold.

II presidente Fabio Bandini commenta: “I nostri ginnasti e ginnaste non potevano scegliere un modo migliore per festeggiare il Centenario dell’associazione che mi onoro di presiedere. Sono molto fiero di tutti loro, per l’impegno la passione che dimostrano tutti i giorni in palestra e ovviamente per questi bellissimi risultati. Come sempre ringrazio i genitori per la fiducia che ci accordano affidandoci i loro figli e tutto lo staff tecnico che sta già lavorando per raggiungere gli obiettivi della nuova stagione agonistica”.