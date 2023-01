Geo Barents, Cgil: “Accogliere migranti è un dovere. Il Ministro si faccia carico della situazione ligure”

Liguria. Nel prossimo fine settimana, tempo permettendo, arriveranno a La Spezia i migranti della Geo Barents. Il Segretario ligure Calà e quello della Cgil spezzina Comiti intervengono sul tema.

Come ricorda Luca Comiti Segretario Generale Camera del Lavoro: “La Spezia è una città che vanta una tradizione di accoglienza e solidarietà, è la città di Exodus, e sono certo che saprà accogliere al meglio i bambini, le donne e gli uomini migranti della Geo Barents. Come Cgil faremo la nostra parte. Rimane il fatto grave di assegnare un porto di sbarco lontano 100 ore di navigazione che rappresentano un ulteriore disagio per persone già molto provate, quando bisognerebbe assegnare il porto più vicino. Il decreto del Ministro degli Interni manifesta così tutta la sua disumanità e la volontà di colpire le ONG, che invece andrebbero ringraziate per il loro importante impegno nel salvataggio di vite umane”.

La Cgil “stigmatizza la politica del Governo sui migranti e chiede che il Ministro Piantedosi si faccia carico della situazione ligure. Non condividiamo la posizione del Governo sulle ONG – sottolinea Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria – A Ventimiglia stiamo vivendo una situazione non degna di un Paese civile”.

“Con la chiusura del campo di accoglienza, che oltre ad un minimo di umanità garantiva anche una condizione di gestione decorosa del territorio, i migranti vagano in balia dei delinquenti e rischiando la vita: 28 migranti morti in 5 anni – e chiude – Come Cgil Cisl e Uil regionali e di Imperia, insieme a molte associazioni locali, abbiamo chiesto un incontro al Ministro Piantedosi perché si possa affrontare questa situazione che oltre a rendere la vita di quei migranti un inferno sta esasperando la popolazione locale”.