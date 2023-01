Geo Barents, 99 migranti ancora da sbarcare. Toti: “La maggior parte andrà fuori Liguria”

Liguria. Sono ancora 99 i migranti soccorsi dalla nave Geo Barents a dovere sbarcare nel porto della Spezia. Secondo quanto riferito dalla Ong, sono tutti uomini adulti. Ieri, dopo l’attracco a Calata Artom con 237 persone a bordo, le operazioni si sono concluse in serata con priorità per donne (tra cui una incinta) e minorenni.

“Per quanto riguarda il tema dei minori, sono 87 di cui 13 sotto i 10 anni, tutti accompagnati da un familiare, e 74 non accompagnati ma superiori ai 14 anni. La maggior parte di queste persone verrà ricollocata fuori regione – ha riferito il presidente ligure Giovanni Toti, presente durante le operazioni di sbarco -. Via via che scenderanno dalla nave saranno portate con i pullman presso i centri di accoglienza temporanea predisposti dal ministero dell’Interno. Alcuni di loro resteranno sul territorio spezzino e ligure, tra minori non accompagnati e persone ricoverate perché bisognose di cure”.

Secondo quanto riferito dal governatore, ci sarebbero 3 migranti positivi al Covid, tra cui una mamma e un bimbo piccolo, ma senza sintomi gravi. In base a quanto riportato dal sindaco Pierluigi Peracchini ci sarebbero anche casi di scabbia. Comunque tutte situazioni gestibili dal personale sanitario sul posto senza particolari criticità.

Per la nave Geo Barents si apre ora il tema delle sanzioni: tornando indietro per effettuare altri due salvataggi dopo l’assegnazione del porto della Spezia avrebbe violato il recente decreto Piantedosi e potrebbe essere sottoposta a sequestro amministrativo. “Quando verranno fatti gli accertamenti in maniera compiuta e se emergeranno violazioni che dovranno essere contestate dagli organi accertatori che non sono io ma Guardia di finanza o polizia, deciderò comunque in coscienza e con la massima serenità e con la competenza che ho maturato negli anni”, ha detto interpellata sul tema il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini presente sul molo dove è attraccata la nave Geo Barents con 237 migranti di cui 87 bambini, 74 dei quali non accompagnati.

Tra i politici che ieri hanno assistito allo sbarco dei migranti dalla Geo Barents c’erano anche i consiglieri regionali Roberto Centi e Ferruccio Sansa, la deputata del Pd Valentina Ghio e Aboubakar Soumahoro.

“Molto probabilmente dopo il primo attracco nel porto di La Spezia della Geo Barents anche il porto di Genova e la città dovrà organizzarsi per accogliere i migranti. Anche di fronte a questo nuovo delicato impegno istituzionale i poliziotti della Liguria, come sempre si faranno trovare pronti e anche le organizzazioni sindacali daranno il loro contributo per consentire che l’attività lavorativa possa essere svolta nel rispetto della normativa contrattuale contemperando eventuali deroghe con i carichi di lavoro sempre più pressanti” afferma il sindacato Siap.

“Mai come in questo delicatissimo frangente è necessario che il flusso migratorio sia gestito con attenzione per evitare che sulla vicina frontiera francese la situazione già complessa si aggravi ulteriormente”.

“Le parole del Prefetto di Genova che ricorda che il “sistema di accoglienza è sotto pressione” devono essere ascoltate e capitalizzate per mettere in campo quel coordinamento istituzionale che, come abbiamo più volte denunciato e dimostrato deve essere rafforzato, a partire dall’accoglienza dei minori non accompagnati che come noto, in base alla normativa vigente, grava sui comuni e che in realtà a Genova pesa quotidianamente in modo sbilanciato sulla Polizia di Stato”.

“I carichi di lavoro dei poliziotti liguri devono fare i conti con il momento difficile che grava sugli organici della Polizia di Stato i quali in attesa di un necessario assestamento e rafforzamento devono essere adeguatamente incentivati anche attraverso l’attribuzione dei previsti riconoscimenti premiali che fanno parte di quei strumenti che i Questori lungimiranti hanno a disposizione per valorizzare il sacrificio di chi lavora in mezzo alla strada per garantire sicurezza democratica ai cittadini”.

“Per questo il Siap interverrà, nel rispetto della normativa vigente, di fronte ai Questori che in Liguria continuano a non utilizzare in modo adeguato e costruttivo l’importante strumento del riconoscimento premiare che può essere fondamentale per dare ai poliziotti le giuste incentivazioni per affrontare momenti delicati e difficili come questo che stiamo vivendo” conclude la nota sindacale.