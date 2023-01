Genoa Primavera. L’exploit del finalese Debenedetti: dalla commozione del Borel alla gioia del Silvio Piola

Un ragazzo di Finale Ligure che stava per smettere di giocare, che da centrocampista è poi passato a fare l’attaccante in Eccellenza e a segnare così tanto da guadagnarsi una chiamata nella Primavera del Genoa. Questo è Alessandro Debenedetti, ieri in gol per due volte in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia giocati contro il Torino al Silvio Piola di Vercelli, uno degli stadi più conosciuti dell’intero panorama calcistico italiano.

Il cammino della sua squadra sta prendendo sempre più il largo in questa metà stagione. Ancora imbattuti in campionato, i ragazzi prima di Alberto Gilardino, ora alle prese con la Prima Squadra, poi da qualche settimana affidati ad Alessandro Agostini, si stanno facendo valere anche in prospettiva futura. Si pensi, per esempio, al giovane Boci esordiente nella trasferta di Bari. Insomma, il campionato Primavera 2 sta conoscendo la sua schiacciasassi e sabato ci sarà l’importante sfida al vertice del “Gambino” contro il Parma secondo in classifica: una vittoria porterebbe i rossoblù ad una fuga iniziale di 7 punti, mentre i gialloblù vogliono riavvicinarsi ad una sola lunghezza.

E in coppa è stato affrontato un avversario di categoria superiore e, perlopiù, primo in classifica a pari punti con la Roma. I rossoblù, in svantaggio di due reti fino al diciannovesimo del secondo tempo, sono riusciti a ribaltare completamente il parziale e qualificarsi alle semifinali. Un 4-2 aperto e chiuso dall’attaccante classe 2003, con 12 gol a referto e un inizio di percorso professionistico decisamente positivo.

Le lacrime dopo Finale-Canaletto

Nell’immediato attimo in cui l’arbitro ha decretato la fine dell’ultima partita stagionale, nella testa di Alessandro Debenedetti sono passate tante sensazioni. La felicità per l’annata trascorsa, la curiosità per il futuro ma anche il rammarico di dover lasciare un gruppo di amici e, forse, un piccolo timore nel ritrovarsi a cambiare le abitudini da ragazzo di diciannove anni qual è.

Una commozione che non ha potuto nascondere neppure nell’intervista fatta insieme a Gianni Vierci, amico ed ex compagno di squadra, adesso nuovamente attaccante al Finale. L’abbraccio dopo l’in bocca al lupo è l’ultimo capitolo del percorso di Debenedetti al Felice Borel, partito con la chiamata di Gianluca Intili negli Allievi ed evoluto nel cambio ruolo con Pietro Buttu in Prima Squadra.

Da Gilardino ad Agostini: la musica non cambia

Foto dai social Genoa CFC

Con l’esonero dicembrino di Blessin, il Genoa ha dovuto riorganizzare i propri piani tecnici. Una decisione inizialmente “ad interim”, tuttavia, è stata confermata nel giro di un mese: con Gilardino in Prima Squadra è stato ufficializzato Alessandro Agostini in Primavera. A svolgere il ruolo di vice allenatore è Vincenzo Sgambato, una figura che Debenedetti conosce bene sin dai tempi di Finale.

Ma la stagione di lancio del centravanti non è stata particolarmente influenzata da questi movimenti di panchine. Nonostante qualche fastidio muscolare, è riuscito ad essere già in doppia cifra ad un gol dal suo compagno di squadra Federico Accornero, altro giocatore di talento all’interno dell’organico rossoblù.

Un momento importante per un ragazzo che ha un obiettivo futuro nella testa: riuscire ad esordire in Prima Squadra, il percorso continua.