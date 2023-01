Albissola Marina. “Enpa Savona non vuole dare informazioni sulle sorti dei mici presenti al gattile di Albissola? Quando verranno spostati e dove? Chiediamo urgentemente un intervento di Enpa nazionale“. E’ questa la reazione del gruppo di albissolesi e dei volontari che si battono per evitare lo smantellamento del gattile “Rifugio amico gatto” di via Ines Negri.

“Dopo la decisione di chiudere la struttura ora mancano informazioni su come verranno sistemati i gatti del gattile, se andranno a stare meglio e, cosa fondamentale, se Enpa ha trovato una nuova struttura adeguata che sostituirà questa di Albissola. E’ inaccettabile. Non vogliamo che i gatti siano trasferiti momentaneamente nella sede di via Cavour a Savona e poi trasferiti di nuovo in un altro luogo, prima piuttosto si cerchi il posto adatto e poi si trasferiscano lì tutti i gatti del gattile” tuonano dal gruppo.

Ieri la presidente di Enpa Savona, Silvia Santini, ha chiarito infatti la sua posizione in merito alla questione: ha deciso di non rilasciare più dichiarazioni sul caso. “Abbiamo anche scritto diverse email all’ente savonese e a quello nazionale per chiarire i nostri dubbi, ma nulla, non è arrivata alcuna comunicazione… silenzio totale. Siamo veramente preoccupati per le sorti dei nostri gatti” aggiungono.

Intanto prosegue la raccolta firme per far sentire la voce di chi non si arrende alla chiusura del gattile di Albissola che è aperto da circa 20 anni. Sono circa un migliaio quelle già raccolte e i punti dove firmare aumenteranno anche nei prossimi giorni. Al momento è possibile firmare ad Albissola Marina presso il negozio La Pecora Nera, la panetteria Davide e Maria e Happy bar, ad Albisola Superiore presso Casa del Formaggio, Voyager Computer, Vita da cani e da domani anche presso la panetteria Spiga d’oro, ma anche a Savona nel negozio Gli Amici Di Lucy di via Vanini.