Gatta smarrita ad Albenga: l’appello della proprietaria per ritrovare Rorò

Albenga. E’ da lunedì pomeriggio alle 15 che Rorò non ha più fatto ritorno a casa, in via del Roggetto ad Albenga. A lanciare l’allarme il proprietario.

La gatta ha 4 anni e si fa avvicinare e dare cibo: “E’ docile e tranquilla”, la descrizione del proprietario che lancia un appello: “E’ abituata a stare fuori, ma non è mai successo non tornasse per 4 giorni. Aiutatemi”.

L’invito è quindi rivolto a chiunque: chi riuscisse a riconoscere il gatto smarrito può chiamare il numero 3517645077.