Furto all’Oratorio Don Bosco di Varazze, il sindaco: “Fatto grave, l’autore restituisca il bottino”

Varazze. “Un fatto grave non solo nella sostanza ma anche nel merito”, così il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici esprime la sua vicinanza e quella dell’amministrazione all’oratorio Don Bosco, dove sabato pomeriggio dei ladri hanno forzato una porta e rubato apparecchi elettronici e soldi.

“Andare a colpire le strutture dove si lavora, con tanto volontariato, per il sociale, per il bene della comunità ed in questo caso dei giovani, vuol dire non comprendere minimamente l’impegno e l’importanza dell’operato svolto, vuol dire colpire la comunità stessa”, afferma il primo cittadino che poi si rivolge agli autori del furto: “Chi ha compiuto tale gesto credo possa avere ancora modo di rimediare, anche in maniera anonima, al danno arrecato restituendo quanto sottratto”.

“Ho inoltre appreso – aggiunge Pierfederici – come sia partita una azione di solidarietà per cercare di ‘recuperare’ le risorse sottratte all’Oratorio. Questa è la più bella risposta che una comunità coesa come la nostra possa dare. L’auspicio è quello, con l’aiuto di tanti, di riuscire a sostenere un progetto che, nonostante questa piccola battuta d’arresto, possa proseguire con lo spirito di iniziativa che da sempre contraddistingue l’azione Salesiana a Varazze così come dimostrato, anche in questa occasione, non rinunciando ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco”. I soldi, infatti, sarebbero stato utilizzati per la ricorrenza.

Il sindaco poi esprime la sua gratitudine ai volontari: “Voglio ringraziare pubblicamente la grande ‘famiglia’ salesiana che sta gestendo oggi la struttura rimarcando la piena vicinanza della amministrazione all’operato svolto ribadendo il massimo impegno a sostegno delle attività sociali che da decenni sono un tassello importante della nostra comunità.

“Infine – conclude Pierfederici – sottolineo come il tema della sicurezza cittadina sia al centro dell’agenda comunale. Credo che il lavoro messo in atto, nonostante questi spiacevoli episodi, sia evidente. Stiamo svolgendo servizi innovativi, mai svolti precedentemente. Mi riferisco, ad esempio al turno notturno della polizia locale, o ai pattugliamenti mirati nelle vie del commercio durante i periodi festivi, ma non solo. Tante saranno le innovazioni ed i progetti. A breve sarà pubblicato un bando per nuove assunzioni di agenti ed entrerà a regime la videosorveglianza cittadina. Considerando che il nostro territorio ultimamente ha visto diversi attori delle forze di polizia effettuare posti di controllo, in clima di coordinamento tra vari servizi. Sicuramente c’è ancora molto da fare, lo sappiamo, ma abbiamo ben chiaro il percorso da seguire e su questo lavoreremo”.