Furto all’Oratorio Don Bosco di Varazze: forzata una porta, portati via soldi e apparecchi elettronici

Varazze. Come ogni sabato pomeriggio, tutto pronto per le attività con i ragazzi. Ma qualcosa non quadra al momento dell’arrivo degli educatori, intorno alle 15: una porta é stata forzata e scassinata.

Qualcuno è entrato e ha portato via soldi in contanti e apparecchi elettronici. Una brutta scoperta. E una grande amarezza. È successo all’Oratorio Don Bosco di Varazze.

“I soldi avevano una funzione importante: quella di essere adoperati per la settimana di festeggiamenti in onore di Don Bosco che inizia proprio oggi, – c’è grande amarezza tra i responsabili dell’Oratorio. – Erano risparmi: la disponibilità di fondi é comprensibilmente limitata ed episodi di questo tipo ci fanno doppiamente male: sul piano materiale e sul piano morale”.

“Dedichiamo il nostro tempo a titolo gratuito per fare del bene e pensare ai nostri bambini e ragazzi e non ci si aspettano episodi di questo tipo”, concludono.

Subito avvertiti i Carabinieri. Indagini in corso.