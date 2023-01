Funivie, cassa integrazione prorogata fino al 31 dicembre: “Auspichiamo sia l’inizio di una nuova fase”

Savona/Cairo Montenotte. E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 la cassa integrazione per i lavoratori di Funivie.

Soddisfazione dei sindacati per questo passo avanti: “Il 1 febbraio – ha commentato Danilo Causa della Filt Cisl – si apre una nuova stagione per i lavoratori dopo anni di difficoltà che hanno vissuto finalmente si parla di certezza del ripristino dell’impianto, a breve dovrebbe partire la manutenzione ordinaria da parte degli stessi lavoratori e successivamente speriamo sì parta con i corsi di formazione per il personale ferroviario. Auspichiamo che sia l’inizio di una nuova fase per questo importante impianto funiviario, in modo di poter dare un futuro con più prospettive e certezze per Tutti,e magari seguendo la linea posta dal progetto Pwr possa incrementare le attività lavorative future”.

Soddisfatto anche Simone Turcotto della Fit Cgil: “Confidiamo che a breve ci sia il passaggio dei lavoratori sotto l’Autorità Portuale. Bene la proroga. In questo periodo ci auguriamo che i lavoratori tornino a lavorare e siano occupati nelle attività per sistemare l’impianto. Chiediamo che ci sia anche la possibilità di fare formazione per quanto riguarda il comparto ferroviario”.

I sindacati hanno poi chiesto l’istituzione di corsi di formazione per i dipendenti di Funivie nell’ambito ferroviario: “A seguito dei vari incontri degli ultimi mesi, dell’ordine del giorno approvato all’unanimità a dicembre 2022 dal consiglio comunale della Regione Liguria per l’istituzione di una scuola di formazione per personale ferroviario e valutando cruciale per il funzionamento futuro dell’infrastruttura funiviaria la sua interazione con il sistema ferroviario siamo a richiedervi un incontro al fine di attivare (anche utilizzando i fondi relativi all’area di crisi industriale complessa), dei corsi di formazione per gli addetti ad oggi in cassa integrazione guadagni allo scopo di una crescita professionale degli stessi e di rendere più appetibile la gara per l’affidamento che dovrà essere bandita entro il 31/12/2024 dal commissario Ministeriale”.