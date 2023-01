Forte sapore di cloro nell’acqua del rubinetto ad Albisola, tecnici al lavoro per risolvere il problema: “Nessun pericolo per la salute”

Albisola Superiore. Un forte sapore di cloro nell’acqua del rubinetto. A segnalare il problema molti albisolesi, da Luceto a corso Mazzini, dalla zona della Pace a via alla Massa, passando per via dei Siri e via Sisto IV. Un problema che si è registrato in alcune aree della città da ieri sera, lunedì 30 gennaio.

In occasione, l’amministrazione comunale ha provveduto a contattare il numero verde di Ireti e a parlare prima con un operatore e poi con il reperibile di zona. “Quest’ultimo, a seguito delle segnalazioni, ha immediatamente attivato gli impiantisti che si sono recati sul posto per effettuare dei controlli e dei monitoraggi” ha assicurato l’assessore Massimo Sprio.

Nella giornata odierna i tecnici di Ireti hanno così iniziato i lavori per comprendere le cause dell’aumento dei livelli di cloro nell’acqua e per risolvere al più presto il fenomeno. Al di là del sapore, sono stati comunque esclusi pericoli per la salute.