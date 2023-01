Fitness Day nella piscina del Palazzetto dello Sport di Loano

Loano. Sabato 7 gennaio, presso la piscina del Palazzetto dello Sport, Doria Nuoto Loano sarà lieta di ospitare una sessione mattutina di fitness in acqua a partire dalle ore 10.00.

La sessione è gratuita per tutti i soci e per i nuovi clienti; la prenotazione è obbligatoria al numero 389 175 9520; è previsto un servizio di baby-sitting per tutte le famiglie. Durante la giornata sarà possibile acquistare gli abbonamenti fitness con una promozione del 30%.

“Questa è solo una delle novità di inizio anno della DNL- dicono dalla società -: a breve sarà disponibile una app ed una nuova sezione del sito web per l’acquisto degli abbonamenti e la prenotazione delle lezioni on line, a maggio organizzeremo il primo Triathlon Sprint di Loano inserito nel Circuito Triathlon 2023 della Federazione Italian Triathlon (FITRI)”.