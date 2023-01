Fioretto, Camillo Rosano terzo nella prova Master di Baronissi

Baronissi. Si è svolta a Baronissi, in Campania, la terza prova del circuito nazionale Master di fioretto, valevole per le qualificazioni ai campionati nazionali.

Ottima prova di Camillo Rosano, atleta del Circolo Scherma Savona, che, dopo essersi imposto nei quarti di finale per 10-3 sul milanese Guarnera, ha ceduto di misura in semifinale per 10-9 al torinese Quaglia, classificandosi al terzo posto.

Soddisfazione viene espressa dal presidente del Circolo Scherma Savona Roberto Faldini e dal Consiglio direttivo per l’ottima prova del proprio atleta che apre il 2023 in maniera molto positiva.

La premiazione