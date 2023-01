Finalmente un derby per lo Speranza, Girgenti: “Ora quattro partite per capire chi siamo”

Dopo tre sconfitte in altrettanti derby, lo Speranza riesce a battere la Letimbro al termine di uno spettacolare 4 a 2. Sul doppio vantaggio e poi rimontata, la squadra rossoverde ha avuto la forza per segnare altri due goal e far sua l’intera posta in palio. Una grande gioia per tutta la società. La squadra, ora al quinto posto insieme a Multedo e Savona, affronterà in serie Vadese, Savona, Quiliano&Valleggia e Pra’ FC. Tour de force che la dirà lunga sulla caratura della formazione di mister Davide Girgenti.

L’allenatore commenta così la domenica dei suoi: “Tenevamo molto a questa partita per riscattare le ultime tre sconfitte in altrettanti derby. Ho chiesto ai ragazzi di giocare con orgoglio e di fare una partita importante a livello tattico. Finalmente c’è stato lo step mentale che ci era mancato nei derby precedenti. Abbiamo cercato di sorprendere la Letimbro a livello tattico e ci è andata bene. Siamo molti felici di aver dato una gioia al presidente Bruno Bruzzone e a tutta la società. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati eccezionali”.

Il pensiero va subito ai prossimi impegni. Lo Speranza era entrato nella griglia play off lo scorso anno ma non vi aveva partecipato per i troppi punti di distacco dalla seconda. Le partite delle prossime settimane riveleranno se la squadra potrà ambire a qualcosa di più: “Ora – prosegue Girgenti – affronteremo quattro partite difficilissime nel corso delle quali verrà testato il nostro livello di maturità. Come lo scorso anno, dobbiamo compiere un salto di qualità a livello mentale. Capiremo se siamo in grado di lottare per disputare i play off”.