Finale Ligure, auto in bilico sul Malpasso: soccorsi mobilitati

Finale Ligure. Attimi di paura per gli occupanti di un’auto rimasta in bilico sul promontorio del Malpasso dopo un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 17.00, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo e nella carambola abbia sfondato la protezione stradale rimanendo in sospeso sul versante, con il rischio di precipitare da una notevole altezza.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: tutti gli occupanti dell’auto sono stati estratti dall’abitacolo sani e salvi, per loro qualche lieve ferita a seguito de sinistro stradale.

Dopo le prime cure sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Restano da appurare le cause esatte della perdita di controllo del mezzo. I vigili del fuoco sono stati poi impegnati nelle operazione di rimozione della vettura e della messa in sicurezza: la viabilità è stata bloccata con inevitabili disagi alla circolazione viaria, code e forti rallentamenti sul tratto di Aurelia.

La situazione viabilità sta per tornare progressivamente alla normalità.