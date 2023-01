Evadeva dai domiciliari per spacciare: 68enne arrestato dai carabinieri, era al centro di un vero e proprio “mercato della droga”

Savona. Ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona hanno arrestato (in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere) un 68enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti continuato.

Il fermo è frutto di una complessa attività di indagine iniziata nel 2020 e proseguita durante tutto il 2021 e svolta effettuando specifici servizi in borghese e documentando numerosi incontri con finalità di spaccio fra soggetti già noti alle forze dell’ordine. I riscontri relativi a diversi episodi di cessione di stupefacenti e le attività tecniche svolte hanno permesso di scardinare un vero e proprio “mercato della droga” che dal capoluogo della regione arrivava a Savona ed era realizzato proprio dal 68enne arrestato. L’attività di spaccio non ha subito una battuta d’arresto neppure nel periodo di “lockdown” durante l’epidemia da Covid-19.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati eseguiti tre arresti in flagranza di reato, è stato monitorato un elevato numero di cessioni di sostanza stupefacente ed è stata effettuata una segnalazione (sulla base dell’articolo 75 del Dpr 309/1990) alla Prefettura.

Nell’ottobre 2020 l’attività di indagine aveva inizialmente condotto all’arresto di un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: durante un controllo, questi era stato sorpreso con 120 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.

Durante l’attività è emersa anche la figura di un altro italiano di 67 anni che aveva un ruolo di più alto livello rispetto: infatti era il suo principale “fornitore” e, in più occasioni, gli aveva ceduto sostanze stupefacenti. Il soggetto, all’epoca sottoposto al regime degli arresti domiciliari poichè condannato per vari reati anche molto gravi, svolgeva la propria attività evadendo sistematicamente dalla propria abitazione. Inoltre, durante le indagini è emerso chiaramente che l’uomo stava progettando di commettere, insieme ad un terzo soggetto, una o più rapine: è stato accertato che questi effettuava “sopralluoghi preliminari” nei pressi di banche o uffici postali in vari comuni della zona.

I militari, a questo punto, per evitare che il 67enne potesse effettivamente portare a termine il suo progetto criminoso, lo hanno arrestato in flagranza di evasione. Anche il suo complice è arrestato in flagranza pochi giorni dopo, poichè trovato in possesso di un chilogrammo di hashish.

L’autorità giudiziaria, concordando con gli elementi investigativi raccolti, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 68enne arrestato nella giornata di ieri e ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti bancari intestati ad un altro soggetto coinvolto nelle attività illecite.

L’attività odierna conferma la costante e viva attenzione dell’Arma dei Carabinieri e il quotidiano e diuturno impegno nei servizi preventivi e repressivi della criminalità, in particolare delle attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di contribuire al mantenimento di una società fondata sui diritti e sul rispetto delle regole.