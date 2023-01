Esplosione in un’abitazione: sventrata una stanza, grave un 62enne

Liguria. Esplosione in una casa del ponente ligure, in località Nofea, al confine tra San Biagio della Cima e Vallecrosia. Un uomo di 62 anni, Giuseppe T., è stato trasferito al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova dopo la deflagrazione nell’abitazione in cui viveva.

L’uomo, come riporta il quotidiano online Riviera24, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo, in particolare modo su volto, torace e arti superiori.

L’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, si è verificata nel cuore della notte, poco dopo le due, nella villetta di campagna. Un’onda d’urto fortissima, che ha sventrato una stanza, scaraventando la ringhiera di un terrazzo per una ventina di metri, nel terreno davanti all’abitazione.

Per oltre quattro ore sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Presenti anche i carabinieri.

Nell’estremo Ponente ligure si era verificata un’altra grave esplosione il 31 ottobre costata la vita al giovanissimo Leonardo Franza.