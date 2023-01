Guardie Zoofile, attivato nuovo numero di telefono per segnalare presunti maltrattamenti su animali e attività non lecite

Savona. Si chiude un anno di cambiamenti per le Guardie Zoofile Volontarie del nucleo savonese.

Dopo la scomparsa dello storico componente Giorgio Milazzo il comando del nucleo è passato nelle mani di Luca Di Staso, già suo vice.

Nel 2022, oltre ai consueti interventi sull’attività ittico-venatoria e animali di affezione, è stato avviato “un nuovo approccio con la cittadinanza, legato all’informazione relativa alla normativa zoofila ed animalista vigente – spiegano dall’associazione – Da settembre infatti è disponibile un servizio telefonico 366 721 0213 autofinanziato dal nucleo, al quale poter chiedere consulenze sulla detenzione corretta degli animali o segnalare presunti maltrattamenti o attività non lecite”.

“Oltre alle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel campo dei compiti d’istituto specifici, il nucleo di Savona ha organizzato incontri tematici per i più piccoli e per i loro genitori, per sensibilizzarli sul mondo animale e per promuovere la conoscenza della figura dell’agente zoofilo, in collaborazione con il Centro Comunicazione e Sviluppo Nazionale Enpa”.

“In questi giorni di festività in molti mercati della provincia alcuni cittadini hanno assistito alle operazioni controllo delle Guardie Zoofile del Nucleo di Savona e ne sono rimasti piacevolmente colpiti, riferiscono dal Nucleo: il lato umano è quello che apprezzano di più: spiegare il perché devono essere modificate le condizioni di custodia dei nostri amici a 4 zampe e non solo spesso vale, a fini preventivi, più dell’intervento sanzionatorio pur obbligatorio. Per il futuro punteremo sulla formazione dei nostri volontari e sulla collaborazione sempre più intensa con gli enti territoriali”.