Elezioni provinciali, Pd Albenga: “Tensioni nel csx? Lega e Fdi frustrati perché autori di una figuraccia”

Albenga. “Siamo un po’ confusi: negli ultimi giorni tutti, ma proprio tutti, gli esponenti locali di Fratelli d’Italia (ma chi coordina il circolo Albenganese di FdI tra Bruno Robello de Filippis, Roberto Crosetto e Roberto Tomatis ?) hanno lanciato scoordinati e pittoreschi attacchi contro il PD, il sindaco Tomatis e l’intera amministrazione di Albenga parlando di inciucio e di giochi di potere”.

Inizia così la nota del vice segretario del Pd Carlo Alberto, a nome del circolo ingauno dei ‘dem’, sull’esito delle elezioni provinciali e sulle polemiche che ne sono seguite.

“Intanto viene da pensare che tutta questa foga e questa rabbia nasca dalla frustrazione per la profonda spaccatura che si è creata all’interno del centro destra, che evidentemente non sono riusciti a gestire, e che ha determinato la figuraccia imbarazzante che hanno fatto fare al loro candidato (Giancarlo Canepa sindaco di Borghetto Santo Spirito, leghista) il quale non è riuscito nemmeno a racimolare i voti delle amministrazioni di centro destra in provincia”, ha proseguito.

“Invitiamo quindi Lega e Fratelli d’Italia a preoccuparsi dei loro problemi, piuttosto che lanciarsi in spericolate e fantasiose ipotesi su ipotetiche tensioni nel centro sinistra. Poi facciamo un po’ di chiarezza: il supporto nelle urne ad Olivieri è stato dato per garantire al ponente savonese peso specifico nella amministrazione provinciale e per garantire il territorio amministrato in materia di depurazione, edilizia scolastica, raccolta dei rifiuti, trasporti, ecc. (che sono appunto competenze della Provincia) anche in modo da assicurare ad Albenga il rapido completamento della depurazione dei reflui e la realizzazione del polo scolastico, temi sui quali si è particolarmente speso ed impegnato il sindaco Riccardo Tomatis”.

Sulla scelta di affidare il ruolo di vice presidente provinciale al sindaco di Cisano Massimo Niero “La buona notizia della vicepresidenza all’amico sindaco di Cisano Niero, con il quale ci complimentiamo, è la giusta ulteriore garanzia per tutelare gli obiettivi del nostro territorio”.

E, infine, un passaggio sul tema sanità e sull’ospedale di Albenga: “Vogliamo infine ricordare che la Provincia non ha alcuna competenza in merito alla sanità e quindi all’ospedale di Albenga, di esclusivo ambito regionale, per cui tutta la pretestuosa polemica di De Filippi, Crosetto & C. fa veramente sorridere”, hanno aggiunto ancora dal Pd ingauno.

“A questo proposito ci preme sottolineare che la linea del Partito Democratico di Albenga, relativamente al nostro ospedale, non è cambiata ne cambierà: chiediamo che l’ospedale di Albenga venga valorizzato e potenziato, come merita il nostro comprensorio e come è giusto che sia per una struttura nuova ed efficiente che è costata milioni di Euro dei cittadini, che torni ad essere un vero ospedale con un punto di emergenza, e che non diventi una RSA o una clinica privata. Questo è l’impegno che il Circolo di Albenga del Partito Democratico prende con i propri concittadini, a sgombrare il campo da ogni ulteriore illazione”, hanno concluso i ‘dem’.