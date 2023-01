Elezioni provinciali, PD Albenga: “Scelta nell’interesse del territorio”

Albenga. “Esiste una politica fatta di slogan che guardano alla pancia della gente ed esiste una politica fatta con la testa, una politica di scelte che vedono prima di ogni cosa il bene del territorio che si rappresenta. Seppur dispiaciuti, comprendiamo la scelta di Marco Russo, sindaco di Savona che avendo in mano da così poco tempo un comune così complicato, ha scelto di non candidarsi a presidente della Provincia. Dobbiamo inoltre ricordare a i non addetti ai lavori che solo i sindaci con ancora almeno 18 mesi di mandato prima del termine erano candidabili. Queste condizioni hanno fatto sì che la scelta fosse tra due candidati di centro destra il quale si è spaccato proponendo due candidati”.

Lo afferma il circolo PD di Albenga, che interviene nel dibattito post-voto elezioni provinciali.

“Crosetto invece di lanciare accuse dovrebbe ragionare con la dirigenza del suo partito FdI, che ormai convinto di avere il paese in tasca, pensa di poter vincere ovunque. L’opposizione si fa anche in questo modo, cercando di arginare il governismo della destra nazionale di FdI e Lega anche a livello locale”.

“Oggi il dibattito ingauno è concentrato sul fondamentale tema ospedale, ma dobbiamo comunque ricordarci che la Provincia non ha alcun titolo in materia sulla sanità mentre ha ancora oggi un ruolo importante in altri ambiti quali la scuola, la gestione dell’acqua e della fognatura, il trasporto locale e le strade”.

“Ricordiamoci che ad Albenga sorgerà un nuovo polo scolastico moderno, all’avanguardia e che diventerà un punto di riferimento ed eccellenza per tutta la provincia. Ricordiamoci che Albenga è depurata grazie alla nostra amministrazione, ma che ancora serve collegare la zona di Vadino e alcune frazioni per completare il progetto svolto”.

“Potevamo scegliere di non avere alcuna voce in capitolo in provincia togliendo ad Albenga la possibilità di sviluppare e completare questi ed altri progetti, oppure potevamo fare una scelta razionale a vantaggio del nostro territorio. La testa ha prevalso come in un partito maturo deve essere, e non è detto che questa scelta non porti anche risorse al nostro ospedale”.

“Certamente una scelta diversa, inclusa l’astensione, non avrebbe dato alcun vantaggio in tema sanità e avrebbe compromesso la possibilità di proseguire positivamente il percorso su scuola, trasporti, ambito idrico, depurazione” conclude il circolo Dem albenganese.