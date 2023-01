Elezioni provinciali, i gruppi di maggioranza di Savona sosterranno Olivieri: “Ma il capoluogo dovrà ritrovare il suo ruolo di riferimento”

Savona. Sosterranno Pierangelo Olivieri i gruppi consiliari di maggioranza di Savona, che ieri si sono riuniti in forma allargata (alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti) in vista delle elezioni provinciali che si terranno domani, lunedì 9 gennaio.

Il sindaco Marco Russo ha riferito l’esito dell’incontro con i candidati Pierangelo Olivieri e Giancarlo Canepa: “La discussione si è incentrata sui principali temi che riguardano il nostro territorio a livello provinciale, evidenziati nella lettera del sindaco del 7 dicembre, e sulla necessità, per il Comune capoluogo, di esercitare un ruolo da protagonista, sia al momento delle elezioni sia nei mesi successivi ad esse – spiegano dal Patto per Savona – Un ruolo che va giocato anche nel ricompattare il territorio, in continuità col lavoro svolto dall’amministrazione savonese negli scorsi mesi”.

Il dibattito ha portato i gruppi consiliari di Pd-Articolo Uno, Patto per Savona – Marco Russo Sindaco, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona “con ampia maggioranza a orientare il voto sul candidato Olivieri, anche in considerazione di una minore distanza politica. Tuttavia, il Comune di Savona dovrà avere la centralità necessaria affinché possa svolgere il suo ruolo di riferimento per tutti Comuni del territorio”.