Elezioni provinciali, i Cittadini Stanchi ai consiglieri di Albenga: “Votate Senzaprontosoccorsosimuore”

Riguardo le elezioni del presidente di provincia che si terranno domani, non possiamo che notare e far notare come queste siano la dimostrazione del fallimento della politica stessa,se intesa come rappresentanza dei cittadini e l’interesse di risolvere i loro reali problemi …

Domani si potranno votare due candidati OLIVIERI , l’attuale presidente, e CANEPA sindaco di Borghetto s.s entrambi di centrodestra …. Come si può notare ,neanche esiste una alternativa di centrosinistra, ennessimo fallimento di chi critica parla e mugugna . ma che poi non riesce a portare nulla di concreto …………

Riguardo ai candidati ,Olivieri ha palesemente dimostrato di come non possa rappresentare Albenga o il volere degli ingauni … Sull’ospedale mai una parola di sostegno o di conforto tanto meno nessuna presa di posizione a nostra difesa e solamente, per non andare contro alla sua parte politica …nella provincia da lui amministrata, ogni città con ospedale ha avuto problemi ,vedi appunto, Albenga ,Cairo, Pietra e Savona, ma nonostante questo ,da lui solamente un sonoro e assordante silenzio ….. Ancor piu’ una mancanza di rispetto verso la nostra città e’ stata la sua NON PRESENZA al conferimento della croce al merito civile …..

Per quanto riguarda il sindaco CANEPA, non possiamo non far notare come anche lui non si sia mai espresso nella difesa del nostro ospedale ne mai una parola di conforto ,di sostegno o di presa di posizione verso la regione comandata anche dalla parte politica che rappresenta ……. QUESTO E’ ! …

Non ci interessano i giochi politici i poltronifici che vedrebbero accordi di sostegno a questo o quello da parte del pd in cambio della vicepresidenza o di qualche poltrona in posti societa’ partecipate di rilievo ….A noi interessa l’ospedale e il benessere dei cittadini ingauni ,cosa che in modo dimostrabile e palese per tutti,non interessa all’intera politica che da troppo tempo gioca a risiko sulle nostre spalle e oggi ancor di piu’ sulle nostre vite ……

Invitiamo per questi semplici ma reali motivi ,i consiglieri comunali di Albenga a votare scrivendo : “senzaprontosoccorsosimuore ” per dare l’ennesimo segnale verso una politica sempre piu’ distante dai problemi reali …..

Chiediamo inoltre, che i voti dei nostri consiglieri possano essere saputi con le rispettive motivazioni perche’, ok che il voto e’ personale e che sono consiglieri perche’ votati, ma proprio per questo ,sarebbe d’obbligo iniziare a rendere conto delle proprie azioni consapevoli che da loro e dalle loro scelte dipende il nostro futuro, la nostra tranquillita’ e la salute nostra e dei nostri cari.

Cittadini Stanchi