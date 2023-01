Elezioni provinciali, Giordano e Casella: “Non voteremo, candidati poco critici sulla sanità”

Ceriale/Alassio. “Ci asterremo al voto”. A dirlo sono il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano e il consigliere comunale di Alassio Jan Casella che, nella giornata dedicata alle elezioni del nuovo presidente della Provincia, annunciano che non esprimeranno la loro preferenza.

Il motivo? “Pur rispettando i due candidati (Pierangelo Olivieri e Giancarlo Canepa) – spiegano – Non vediamo in nessuno dei due un’espressione chiaramente critica nei confronti dello smantellamento della sanità pubblica che il nostro comprensorio sta vivendo”.

Giordano e Casella poi sottolineano: “Mentre il sistema sanitario del ponente ligure sta naufragando, specialmente per quei pazienti che necessitano di un pronto soccorso h24 e di un ospedale efficiente, abbiamo assistito in questi anni alla completa inefficienza della politica in merito alla tutela della salute pubblica che dovrebbe essere il baluardo della democrazia, di un paese moderno e civile. Chi non ha risorse finanziarie per curarsi è sempre più ai margini con rischi per la propria vita non potendo rivolgersi agli studi medici privati. I partiti, come stiamo assistendo in queste ore, fanno principalmente delle prove elettorali, mettendo in secondo piano le esigenze del territorio ignorando quanto ‘male’ sia stato fatto alla sanità pubblica del ponente savonese. La Provincia deve essere dei cittadini, come la tutela della salute deve essere pubblica. Prima vengono le necessità sanitarie dei cittadini, poi le strategie politiche che non devono mai sovrapporsi ai bisogni della gente. Per questo abbiamo deciso di astenerci dal voto”.