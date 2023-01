Elezioni provinciali, furia Bruzzone: “Accordo Cambiamo-PD non si può lasciar passare come se nulla fosse”

Savona. “Quello che si sta definendo per le elezioni provinciali a Savona, con la scelta del nuovo presidente, rappresenta un accordo tra Cambiamo e PD davvero inaccettabile, che impone, come spero, un dietrofront in vista del voto e una riflessione politica”.

E’ un fiume in piena il parlamentare savonese della Lega Francesco Bruzzone, che interviene sulle trattative in atto per il numero uno di Palazzo Nervi, che, ad ora, vede in ballo il presidente uscente Pierangelo Olivieri e il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

“Le elezioni provinciali sono state politicizzate in maniera erronea, considerando il complessivo carattere istituzionale delle consultazioni. Come unico parlamentare della provincia ho impostato il mio ruolo in senso trasversale, cercando di tutelare tutte le esigenze del territorio e da tutti i fronti” aggiunge ancora Bruzzone.

“Ora, questo nuovo contesto politico per le elezioni del presidente della Provincia mi lascia a dir poco sorpreso…”, con riferimento all’accordo che sarebbe maturato tra il coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza e il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello, con l’appoggio alla ricandidatura dello stesso Olivieri.

E il deputato della Lega rincara: “Non si tratta di un accordo politico che si può lasciar passare così, come se nulla fosse… Oltre al fatto che ci sarebbe già una spartizione degli incarichi e delle poltrone, che dimostra un chiaro indirizzo sviluppato da tempo”.

“Auspico un immediato ripensamento e un altro approccio, altrimenti le elezioni provinciali di Savona diventeranno un vero e proprio caso politico, isterico e poco salutare per l’interesse generale” conclude Bruzzone.

E intanto il primo scossone è stato avvertito a Palazzo Sisto, con Fabio Orsi (fuoriuscito da ‘Toti per Savona’) e Daniela Giaccardi (che abbandonerà così la lista civica Schirru Sindaco) che hanno formato un nuovo gruppo consiliare in polemica con l’accordo tra Cambiamo e Dem savonesi.