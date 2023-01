Elezioni provinciali, FdI attacca Giordano: “Inaffidabile e incoerente”. Il vicesindaco: “No ai giochi politici, pensiamo al bene dei cittadini”

Ceriale. “Dov’è la coerenza, la serietà, la correttezza e l’onestà intellettuale del vice sindaco Giordano che prima dice una cosa e poi fa tutto il contrario?”. Se lo chiede Fabrizio Marabello, presidente e portavoce del circolo di Fratelli d’Italia di Ceriale.

“Il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano non finirà mai di stupire. Finalmente ha tirato giù la maschera. Solo pochi giorni prima che si riunissero gli amministratori pubblici della provincia di Savona per eleggere il nuovo presidente a Palazzo Nervi, aveva sottoscritto la candidatura di Giancarlo Canepa (centro-destra) condividendo quindi i contenuti e il programma della sua lista. Ma poi ecco la clamorosa svolta. Resosi conto di essersi sbilanciato troppo a destra, tenta di recuperare i voti del suo elettorato di sinistra annunciando in pompa magna sui giornali la sua astensione perché in Canepa non vede ‘un’espressione chiaramente critica nei confronti dello smantellamento della sanità pubblica che il nostro comprensorio sta vivendo'”.

“Ci domandiamo cosa c’entra la questione dell’ospedale di Albenga con le elezioni del presidente dell’amministrazione provinciale – si chiede Marabello – Evidentemente Giordano non conosce l’articolo 2 dello Statuto della Provincia di Savona dove, nelle finalità dell’ente, non esiste la materia sanitaria. Poichè ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Ceriale, vogliamo davvero affidare il futuro della città a un personaggio politicamente inaffidabile che pur di raccattare voti dai cittadini utilizza argomenti importanti e molto delicati a suo piacere e solo per fini propagandistici?”.

Tempestiva la replica del vicesindaco Giordano che spiega: “Ho ritenuto di appoggiare la candidatura di Canepa perché volevo dargli la possibilità di partecipare alle elezioni provinciali, demandando poi la scelta agli amministratori locali. Ho poi deciso di astenermi perché nessuno dei due candidati ha manifestato delle intenzioni rispetto al problema delle carenze sanitarie del ponente. Ritengo infatti che la politica debba aiutare i cittadini, specie in questa fase in cui la sanità del nostro territorio è disastrata. La Provincia come ente non ha competenze per quel che riguarda la sanità, ma sarebbe servita una presa di posizione. Dato che ciò non è accaduto insieme al consigliere comunale di Alassio Jan Casella ho deciso di astenermi dal voto. Rispetto Giancarlo Canepa, un sindaco che ha fatto molto bene a Borghetto, ma non baratto la salute dei cittadini con alcun tipo di gioco politico”.